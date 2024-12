Moradores salvam mulher arrastada por enxurrada no Sol Nascente (DF)

Durante as fortes chuvas desse domingo (01), uma mulher foi arrastada pela enxurrada no condomínio Gênesis, no Sol Nascente (DF), e acabou presa sob um carro que passava pela via. Imagens registradas por um casal que estava em uma sorveteria mostram o momento do resgate, realizado por moradores e funcionários de uma farmácia próxima. Após ser retirada da água pelos populares, a mulher recebeu atendimento do SAMU e foi encaminhada para cuidados médicos.