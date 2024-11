Morre adolescente que levou choque após encostar em poste no Centro Olímpico no DF

Após uma semana lutando pela vida, Eduardo Costa Macedo, de 15 anos, sofreu uma segunda parada cardíaca e faleceu. O adolescente havia levado um choque elétrico ao encostar em um alambrado energizado por um poste, no Centro Olímpico e Paralímpico de Santa Maria (DF), enquanto jogava futebol com amigos. Mesmo tendo sido socorrido com vida, Eduardo estava em estado grave. Inicialmente, foi encaminhado ao Hospital de Santa Maria e, em seguida, transferido para uma unidade particular em Taguatinga. De acordo com a família, ele permaneceu internado na UTI. Durante a semana, os médicos tentaram reduzir os sedativos e buscar uma melhora no quadro, mas, no sábado, o jovem sofreu outra parada cardíaca e não resistiu. A Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer do DF informou que não houve indícios de falhas elétricas no poste envolvido, ressaltando que a manutenção da rede elétrica é realizada periodicamente em todos os centros olímpicos. O local foi isolado para investigação dos fatos.