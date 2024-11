Motociclista bate em carro em cruzamento entre Jardim Botânico e Jardins Mangueiral

Um motociclista bateu em um carro no cruzamento entre o Jardim Botânico e o Jardins Mangueiral. No momento do acidente, e homem estava com uma passageira, que não se feriu, mas precisou ser levada ao Hospital de Base por uma equipe do Departamento de Estradas de Rodagem. Já o motociclista e o motorista não se feriram.