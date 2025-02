Motociclista de 21 anos morre após ser atingida por carro no Gama

Uma mulher de 21 anos morreu após um acidente na DF-290, subida da Prainha, no Gama. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e encontrou a vítima recebendo massagem cardíaca por populares. Os militares iniciaram manobras de reanimação, mas ela não respondeu aos procedimentos e faleceu no local. A mulher conduzia uma moto quando foi atingida por um carro. O motorista do veículo não se feriu.



