Motociclista é flagrado tampando placa da moto o passar por radar e furar sinal vermelho

No domingo, em São Sebastião (DF), um motociclista foi flagrado em vídeo tapando a placa da moto ao passar por um radar e desrespeitando o sinal vermelho entre o Mangueiral e Jardim Botânico 3. O vídeo, enviado por um telespectador via WhatsApp, mostra a imprudência que, segundo o Detran, é considerada uma infração gravíssima. As penalidades incluem sete pontos na carteira, uma multa de 293 reais e apreensão do veículo.



