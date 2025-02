Um acidente ocorreu na DF-001 em frente ao comércio do Jardim Botânico. Um carro colidiu com uma moto, resultando em graves ferimentos para o motociclista, que fraturou a perna esquerda e teve hemorragias e várias fraturas no braço esquerdo e tórax. Ele foi levado inconsciente ao hospital de base. O motorista do carro, de 42 anos, não sofreu ferimentos.