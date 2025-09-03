Motociclista foge após atropelar homem de 54 anos no Cruzeiro, em Brasília
Corpo de Bombeiros encontrou a vítima caída no chão com fratura na perna esquerda; condutor é procurado
Um homem de 54 anos foi atropelado por um motociclista na noite de terça-feira (2) em frente ao Cruzeiro Center, em Brasília. O motociclista fugiu do local após o acidente. O Corpo de Bombeiros chegou e encontrou a vítima caída no chão com fratura na perna esquerda. Ele foi levado para o Hospital de Base e a via ficou interditada durante o atendimento. Informações sobre o motorista podem ser denunciadas à polícia.
