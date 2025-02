Motociclista morre após ser arrastado por caminhão de coleta de lixo em Santa Maria

Um acidente resultou na morte de um motociclista de 28 anos em Santa Maria. Ele foi atingido e arrastado por um caminhão do SLU (Serviço de Limpeza Urbana), não resistindo aos ferimentos e morrendo no local. O motorista do caminhão, um homem de 41 anos, teve uma crise nervosa ao perceber a gravidade do ocorrido e foi levado ao hospital para avaliação médica.