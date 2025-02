Motociclista que sofreu corte por linha de cerol recebeu nove pontos no pescoço

O motociclista Pedro Lopes, de 27 anos, sofreu um corte no pescoço ao ser atingido por uma linha de cerol enquanto transitava pela DF-250, no Paranoá, na tarde dessa quinta-feira (30). Ele precisou de atendimento médico e recebeu nove pontos. Moradores da região estão alarmados com o perigo das linhas cortantes, que são proibidas por lei distrital. O uso de cerol durante as férias escolares aumenta o risco de acidentes, destacando a necessidade de maior conscientização e cumprimento das leis.