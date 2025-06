Motorista colide com dois veículos da Polícia Militar em Vicente Pires (DF)

Uma motorista colidiu com dois veículos da Polícia Militar que estavam parados na faixa de pedestre em Vicente Pires (DF). Não houve feridos e a perícia policial foi acionada, e o caso foi registrado na 8ª DP. Caso reforça importância de sempre manter a atenção no trânsito e evitar distrações com celulares e outros dispositivos enquanto dirige, seguindo as orientações de segurança do Detran.



