Motorista de 24 anos fica ferida após capotamento na DF-480, próximo ao Gama (DF)

No sábado (12), um acidente ocorreu na DF-480 sentido Gama (DF). Um carro cinza capotou após o viaduto que cruza com a DF-001. O Corpo de Bombeiros encontrou a motorista de 24 anos dentro do veículo. Ela foi retirada pelo vidro traseiro e imobilizada antes de ser levada consciente ao Hospital de Santa Maria com provável fratura no braço direito. A Polícia Militar investiga as circunstâncias do acidente.



