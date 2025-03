Motorista de aplicativo morta após ser esfaqueada por passageiro é sepultada

Ana Rosa Brandão, motorista de aplicativo de 49 anos, foi sepultada nesse fim de semana após ser esfaqueada por um passageiro na última quarta-feira (26). O crime ocorreu no Cruzeiro durante uma corrida iniciada na Rodoviária do Plano Piloto. O suspeito, Antônio Ailton da Silva, já era procurado por agressões anteriores e foi preso próximo ao local.



Amigos e familiares da vítima protestaram por mais segurança para motoristas de aplicativo. Ana Rosa, que já havia sido candidata a vereadora defendendo pautas de segurança, foi lembrada por sua luta por justiça. "Ela estaria pedindo pela gente", disse um colega. A Polícia Civil investiga o caso como latrocínio.



