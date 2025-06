Motorista derruba poste após perder controle na EPTG em Águas Claras (DF)

Um acidente ocorreu na via marginal da EPTG, em Águas Claras (DF), quando uma motorista perdeu o controle do veículo e derrubou um poste. O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar assistência à motorista, que estava no carro após a colisão e foi retirada com segurança.



A área permanece interditada enquanto os serviços de emergência realizam o resgate, causando complicações no trânsito local. A dinâmica do acidente ainda está sendo investigada, e a motorista está consciente e recebendo atendimento.



