Motorista é encaminhada ao Hospital de Base após acidente no Guará (DF)

Uma colisão entre dois carros ocorreu no Guará II (DF), resultando em uma pessoa ferida. A vítima, uma mulher de 35 anos, estava em um dos veículos. Os bombeiros foram acionados e prestaram socorro à motorista, que apresentava dores pelo corpo.



Ela foi imobilizada e encaminhada ao Hospital de Base. O outro motorista não sofreu lesões e não necessitou de atendimento médico. O caso ressalta a importância de atenção no trânsito para evitar acidentes e suas consequências.



