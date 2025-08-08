Motorista é flagrado com carga excedente no DF; veja regras para transporte

Um motorista foi abordado pelo Detran em Taguatinga (DF) enquanto transportava uma carga que ultrapassava as dimensões permitidas. O veículo era um Fiat Uno e a carga obstruía a visão do condutor. Além disso, o motorista estava utilizando o celular durante a condução. Ele recebeu duas autuações: uma por excesso de carga e outra por uso do celular. A carga foi transbordada para outro veículo antes da liberação para seguir viagem.



