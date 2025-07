Motorista é flagrado dirigindo na contramão e causa acidente na EPTG

Um motorista foi flagrado dirigindo na contramão e causou um acidente na EPTG. O veículo percorreu vários metros antes de colidir frontalmente com outro carro que seguia no sentido correto da pista. Os bombeiros foram acionados para prestar socorro aos condutores envolvidos. Um foi levado ao Hospital de Base e o outro ao Hospital Regional de Taguatinga. Não foi possível verificar sinais de embriaguez dos motoristas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!