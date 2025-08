Motorista embriagado causa atropelamento com 30 feridos na Cidade Estrutural (DF)

Um motorista embriagado causou um atropelamento que deixou 30 pessoas feridas na noite do último sábado (2) na Cidade Estrutural (DF). As vítimas foram atendidas pelo corpo de bombeiros e levadas ao Hospital Regional de Taguatinga (DF).



O acidente ocorreu quando o veículo avançou sobre a calçada durante um evento da igreja local. O motorista fugiu inicialmente, mas se apresentou à polícia horas depois e foi preso em flagrante por diversos crimes relacionados ao incidente.



