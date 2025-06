Motorista embriagado invade restaurante e causa acidente grave em Santa Maria (DF)

Na manhã deste domingo (29), um motorista embriagado perdeu o controle do carro e colidiu com um restaurante na região de Santa Maria (DF). O estabelecimento estava fechado, mas o impacto foi forte o suficiente para mobilizar o Corpo de Bombeiros, que socorreu o motorista de 27 anos com ferimentos na cabeça, levando-o ao Hospital de Santa Maria.



Bruno, um dos proprietários do restaurante, descreveu ter ouvido "um estrondo" e encontrou o motorista inconsciente e ferido, afirmando que "isso já aconteceu quatro vezes". A polícia confirmou sinais de embriaguez no motorista, que foi detido e poderá responder por crime se não pagar a fiança. O delegado informou que o motorista não estava sozinho, mas seus amigos fugiram do local após o acidente.



