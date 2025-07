Motorista foge após atropelar e matar 14 capivaras no Lago Sul, em Brasília

No Lago Sul, em Brasília, um motorista atropelou 14 capivaras na entrada de condomínio e fugiu sem prestar socorro. Segundo testemunhas, ele dirigia em alta velocidade. A Polícia Militar Ambiental está no local investigando o caso. Atropelar animais silvestres é crime ambiental, sujeito a prisão e multa. É importante reduzir a velocidade em áreas sinalizadas com presença de fauna.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!