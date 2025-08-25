Logo R7.com
Motorista foge após atropelar empresário de 60 anos em Taguatinga (DF)

Motorista foge após atropelar empresário Enio Barcelos; polícia investiga.

DF no Ar|Do R7

Enio Barcelos, um empresário de 60 anos, morreu após ser atropelado enquanto atravessava a rua na Samdu Sul, em Taguatinga (DF), por volta das 18h da última sexta-feira (22). As câmeras de segurança registraram o momento do acidente. O motorista fugiu sem prestar socorro e agora é procurado pela polícia.

O veículo foi encontrado e apreendido. A 12ª delegacia de Taguatinga investiga o caso, e denúncias podem ser feitas pelo telefone 197. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, o motorista pode responder por homicídio culposo.

