Motorista perde consciência e bate em muro na Asa Sul (DF)

Na quadra 708 da Asa Sul (DF), um carro branco colidiu com um muro, deixando o motorista de 43 anos ferido. O homem relatou ter perdido a consciência no momento do acidente. Ele sentia dores nas pernas e foi atendido pelo corpo de bombeiros, sendo encaminhado ao Hospital de Base. A polícia militar também esteve no local para garantir a segurança da pista.



