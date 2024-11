Motorista perde controle do carro e atinge poste de energia elétrica próximo à Ponte JK

Um motorista perdeu o controle do carro e atingiu um poste de energia elétrica próximo à Ponte JK, no Lago Sul (DF). Segundo o corpo de bombeiros, o acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira (13). O homem de 30 anos, já estava fora do carro quando os militares chegaram e apesar do impacto da batida, ele tinha somente um pequeno corte na testa, e recusou o transporte ao hospital.