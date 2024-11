Motorista perde controle e bate em barreira de proteção em obra no Buraco do Tatu

Um motorista perdeu o controle do veículo e causou um acidente na saída do Buraco do Tatu, nessa segunda-feira (12). Ele colidiu com uma barreira de concreto utilizada para proteção em obras, o que deixou a parte frontal do carro totalmente danificada. O condutor não teve nenhum ferimento e está em bom estado de saúde. Após o acidente, o carro foi retirado do local por um guincho.