Motorista se entrega após atropelar e matar homem em Taguatinga (DF)

O motorista que atropelou e matou um empresário em Taguatinga (DF) se entregou a polícia. Enio Barcelos, de 60 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A esposa da vítima relatou que ele estava a caminho do restaurante para fechar o estabelecimento quando ocorreu o acidente. O corpo de Enio foi levado para Pato de Minas para o sepultamento. A polícia continua a investigação do caso.



