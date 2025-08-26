Logo R7.com
Motorista se entrega após atropelar e matar homem em Taguatinga (DF)

O condutor fugiu sem prestar socorro; Enio Barcelos, de 60 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local

DF no Ar|Do R7

O motorista que atropelou e matou um empresário em Taguatinga (DF) se entregou a polícia. Enio Barcelos, de 60 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A esposa da vítima relatou que ele estava a caminho do restaurante para fechar o estabelecimento quando ocorreu o acidente. O corpo de Enio foi levado para Pato de Minas para o sepultamento. A polícia continua a investigação do caso.

