Motoristas desrespeitam faixas de pedestres na Asa Norte (DF)

Na Asa Norte (DF), motoristas têm sido flagrados parando sobre faixas de pedestres ou avançando enquanto pessoas atravessam, de acordo com denúncias recebidas. O Detran alerta que não dar preferência ao pedestre é uma infração gravíssima, resultando em multa de R$ 293 e perda de 7 pontos na carteira de habilitação. Além disso, ciclistas também foram vistos não descendo de suas bicicletas para atravessar. Autoridades reforçam a necessidade de respeito às sinalizações para melhorar a segurança no trânsito.



