Motoristas discutem na EPTG, e briga envolve tapas e taco de beisebol

Um desentendimento no trânsito resultou em uma discussão entre motoristas na região da EPTG (Estrada Parque Taguatinga), em Brasília. O incidente começou quando o motorista de um carro preto parou para jogar lixo na calçada, fazendo com que o condutor de um carro vermelho tivesse que frear bruscamente. O motorista do carro preto desceu com um taco de beisebol, mas outros motoristas e motociclistas intervieram para separar a briga. Felizmente, ninguém se feriu gravemente.