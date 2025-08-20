Logo R7.com
Motoristas e comerciantes reclamam de obras paralisadas na Hélio Prates, em Taguatinga

O contrato com a empresa que estava executando a obra foi encerrado e com isso, o processo foi paralisado

DF no Ar|Do R7

Motoristas reclamam das condições do asfalto na Hélio Prates, em Taguatinga (DF). Na região do Taguacenter, as obras não foram concluídas, o que também tem atrapalhado os comerciantes. O contrato com a empresa que estava executando a obra foi encerrado e com isso, o processo foi paralisado.

O BRT Eixo Oeste vai passar pela região e deve ligar o Sol Nascente para as regiões vizinhas ao Plano Piloto. A obra começou em 2021 e alguns trechos terão que ser licitados novamente após o fim do prazo. Ainda não há previsão de quando a obra vai terminar.

