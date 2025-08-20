Motoristas e comerciantes reclamam de obras paralisadas na Hélio Prates, em Taguatinga

Motoristas reclamam das condições do asfalto na Hélio Prates, em Taguatinga (DF). Na região do Taguacenter, as obras não foram concluídas, o que também tem atrapalhado os comerciantes. O contrato com a empresa que estava executando a obra foi encerrado e com isso, o processo foi paralisado.



O BRT Eixo Oeste vai passar pela região e deve ligar o Sol Nascente para as regiões vizinhas ao Plano Piloto. A obra começou em 2021 e alguns trechos terão que ser licitados novamente após o fim do prazo. Ainda não há previsão de quando a obra vai terminar.



