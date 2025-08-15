Motoristas são flagrados usando contramão em frente creche em Águas Claras (DF)

Na Avenida Jequitibá, em Águas Claras (DF), motoristas estão ignorando sinais de trânsito e invadindo a contramão para escapar de congestionamentos. O Detran tem intensificado a fiscalização no local. Apesar disso, um acidente recente ocorreu quando dois carros colidiram devido à infração.



Um residente da área expressou preocupação: "A gente não se sente seguro em trazer o filho para a creche". O diretor do Detran afirmou que medidas imediatas e revitalização da sinalização são prioridades. Além disso, câmeras de segurança e a presença de agentes buscam coibir infrações, enquanto os moradores pedem mais consciência dos motoristas.



