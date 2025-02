Mudanças climáticas afetaram produção de café e fizeram preços disparar em 2024

As condições climáticas adversas em 2024, como secas intensas, afetaram a safra de café, resultando em uma produção abaixo do esperado. Além disso, houve pressão pela exportação dos grãos, o que contribuiu para a alta no preço do café no mercado interno. Segundo o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), o valor do café subiu cerca de 40% ao longo do ano. O governo federal está discutindo medidas para controlar a inflação dos alimentos, incluindo o café.