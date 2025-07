Mulher compra carro popular novo e descobre que a placa é de um veículo de luxo

Naiara foi abordada pela Polícia Militar ao sair do trabalho na Asa Norte (DF), após verificarem que a placa do seu carro novo correspondia a um Porsche 911. O carro, comprado em abril, apresentou o problema em junho. "Foi um baque", disse Naiara sobre ser escoltada até a delegacia. A concessionária prometeu resolver a situação, incluindo as multas por adulteração de placa.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!