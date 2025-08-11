Mulher de 20 anos é agredida e arremessada de carro em movimento em Formosa (GO)

Em Formosa (GO), Entorno do DF, uma mulher de 20 anos foi agredida e jogada para fora de um carro em movimento no bairro Formosinha, na manhã de sábado (9). Antes das agressões, ela enviou mensagens pedindo socorro. O namorado, de 26 anos, foi preso pela Polícia Militar após se trancar em seu apartamento. Ele estava alcoolizado e já tinha um histórico de violência, incluindo uma medida protetiva solicitada e depois revogada pela jovem. Agora, ele responderá por lesão corporal sob a lei Maria da Penha.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!