Mulher de 69 anos sofre ataque de abelhas em rua de Samambaia (DF)

Uma mulher de 69 anos foi severamente atacada por um enxame de abelhas durante uma caminhada na quadra 207 em Samambaia (DF). Encontrada com picadas no pescoço, rosto, abdômen, braços e pés, ela foi levada consciente ao Hospital Regional de Ceilândia. Segundo testemunhas, o enxame foi agitado pelo barulho de máquinas de corte de grama próxima ao local.



Este é o segundo ataque em menos de 24 horas na região, aumentando a preocupação dos moradores. O Corpo de Bombeiros isolou a área e alertou sobre os riscos. Outros ataques ocorreram recentemente no Distrito Federal, destacando a urgência de acionar o Corpo de Bombeiros ao avistar um enxame e a necessidade de se afastar imediatamente para evitar riscos à saúde.



