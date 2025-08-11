Mulher denuncia ex-companheiro por tentativa de feminicídio e incêndio de apartamento

Uma mulher denunciou o ex-companheiro por tentativa de feminicídio e tentativa de incendiar seu apartamento. Ela vive com a filha de 4 anos e relata perseguições constantes pelo ex, que já tentou sequestrar a criança. Apesar de várias ocorrências registradas no Distrito Federal e em Goiás, ela não obteve medidas protetivas. O inquérito está na justiça, sob responsabilidade da Delegacia da Mulher de Águas Lindas (GO), aguardando julgamento. A vítima também busca apoio psicológico para ela e sua filha devido aos traumas enfrentados.



