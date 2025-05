Mulher é agredida com socos e chutes por homem desconhecido em bar no Guará (DF)

Um homem agrediu uma mulher em um quioesque do Guará (DF), próximo ao Sesc. O agressor estava com amigos quando atacou a vítima. Testemunhas dizem que ele a atacou com socos e chutes sem motivo aparente. O caso está sob investigação, com o agressor afirmando que a mulher danificou seu carro, enquanto a vítima nega conhecê-lo. Uma testemunha alega que o agressor pode ter tido um surto psiquiátrico. A polícia apura essas circunstâncias e as causas do ataque.



