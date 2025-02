Mulher é atropelada por carro desgovernado na Candangolândia

Na Candangolândia, um carro desgovernado atropelou uma mulher de 42 anos e se chocou contra o muro de uma casa. O incidente ocorreu na Quadra 4, altura do conjunto H. A vítima, que se queixava de dores e tinha arranhões, foi levada consciente para um hospital particular na Asa Sul. O morador de 69 anos, que estava na porta de casa, não se feriu, e o motorista saiu ileso. Ainda não se sabe a causa da perda do controle do veículo.