Mulher e bebê de dois meses ficam feridos após acidente na Asa Norte

Um acidente na Asa Norte deixou duas pessoas feridas, incluindo um bebê de dois meses. Segundo a Polícia Militar, o carro prata avançou um cruzamento com semáforo intermitente sem verificar o tráfego, colidindo com o carro preto. O casal estava a caminho de um hospital quando ocorreu a colisão. O Corpo de Bombeiros prestou socorro, mas o estado de saúde dos ocupantes do outro veículo não foi informado. A situação destaca a importância da atenção e prudência no trânsito.



