Mulher é encontrada morta dentro de banheiro no Recanto das Emas (DF)

Raquel Gomes Nunes, de 46 anos, foi encontrada morta dentro do banheiro de uma residência no Recanto das Emas (DF). O corpo apresentava marcas de violência e uma corda em volta do pescoço. O principal suspeito é seu namorado, Fábio de Souza Santos, que está foragido. Raquel estava desaparecida há dez dias. Vizinhos relataram um cheiro forte vindo da casa, o que levou a polícia a investigar. Fábio tem antecedentes criminais, incluindo violência doméstica. Raquel deixa seis filhos e oito netos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!