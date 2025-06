Mulher é esfaqueada pelo companheiro, na frente dos filhos, em São Sebastião (DF)

Uma mulher sofreu ferimentos graves após ser agredida pelo companheiro em São Sebastião. Encontrada quase desacordada, com ferimentos de faca, ela foi socorrida pelos bombeiros e hospitalizada. As crianças do casal, de dois e cinco anos, presenciaram a agressão. O suspeito foi atendido em uma UPA com um ferimento no tórax e preso. O estado de saúde da mulher continua sob monitoramento.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!