Mulher é feita refém por companheiro armado com facão em Taguatinga (DF)

Nesse sábado (19), em Taguatinga Norte (DF), uma mulher foi feita refém por seu companheiro, armado com um facão, na QNL 22. A polícia militar foi acionada e, após várias horas de negociação, o homem se entregou e foi levado ao hospital com ferimentos nos braços.



A vítima, que não se feriu, relatou estar com o homem há um ano e que ele tinha histórico de violência e uso de remédios controlados. Segundo vizinhos, episódios de agressão já ocorriam há semanas, e ele estava descontrolado por não ter acesso a drogas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!