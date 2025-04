Mulher é morta e enterrada pelo marido em Planaltina (DF)

Uma denúncia anônima levou à descoberta do corpo de Elane da Silva Rodrigues Inácio, 35 anos, enterrada em Planaltina, no Distrito Federal. Ela havia se mudado de São Paulo para Brasília cinco meses antes do crime. O principal suspeito, companheiro da vítima, alegou que ela cometeu suicídio e afirmou que era desejo dela ser enterrada por ele. No entanto, a justiça decretou sua prisão temporária enquanto a investigação conduzida pela 16ª delegacia de polícia local continua.



