Mulher é morta em estacionamento de academia em Samambaia (DF)

Cheryla Carvalho de Lima, de 43 anos, foi morta a facadas pelo companheiro em frente a uma academia na QN 516, em Samambaia Sul (DF). Ela é a 17ª vítima de feminicídio no Distrito Federal entre janeiro e julho 2025.



Durante uma discussão no estacionamento, João Paulo Silva Matos sacou uma faca e a atacou. Um policial militar de folga, presente no local, chamou socorro e conseguiu prender o agressor, que já tinha passagem por latrocínio registrado em 2017. O policial relatou que o agressor tentou fugir, mas foi contido até a chegada dos reforços.



