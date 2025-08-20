Mulher é presa por furtar picanha e cerveja em supermercado no Gama (DF)

Uma mulher de 42 anos foi presa em flagrante no Gama (DF) sob suspeita de cometer furtos em supermercados. A polícia militar divulgou imagens dela tentando sair com uma peça de picanha e seis latas de cerveja. Ela confessou ter furtado em seis estabelecimentos diferentes. Durante a abordagem, foram encontrados no carro dela produtos avaliados em cerca de R$ 2 mil sem nota fiscal. A mulher foi levada para delegacia, onde responderá por furto qualificado.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!