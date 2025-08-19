Mulher é presa por liderar esquema de furto de óculos em shopping no Entorno do DF

Uma mulher de 27 anos foi presa em Luziânia, no Entorno do DF, suspeita de liderar um esquema de furto em um quiosque do shopping. Thaiane Henrique dos Santos teria levado outros envolvidos do DF para cometer o crime. Em 31 de maio, 165 óculos foram furtados, resultando em um prejuízo estimado em R$ 40 mil.



A mulher, que já tem processos por furto e organização criminosa, está em prisão preventiva. Segundo o delegado responsável, ela dirigiu o veículo até Luziânia, onde ocorreu o crime. A investigação resultou também em buscas na residência da suspeita em Águas Lindas.



