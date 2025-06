Mulher é presa por tentativa de homicídio contra a mãe, no DF

Em Brasília, uma mulher de 29 anos foi presa em flagrante pela Polícia Militar do DF após tentar matar sua mãe, uma idosa de 68 anos. O incidente ocorreu na manhã desta segunda-feira (10), na Octogonal (DF). A mãe chamou a polícia enquanto estava trancada no banheiro com ferimentos no rosto causados por uma faca.



A filha, em surto, foi detida e a idosa recebeu atendimento médico, estando consciente. A rápida ação da polícia militar foi crucial para evitar uma tragédia maior. A filha foi conduzida à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, na Asa Sul, para os procedimentos legais.



