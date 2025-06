Mulher é retirada das ferragens após carro bater em poste de iluminação em Brasília

Uma mulher de 59 anos sofreu ferimentos em um acidente de trânsito no último sábado (28), na Vila Planalto, em Brasília. O carro que ela dirigia colidiu com um poste de iluminação pública. Os bombeiros resgataram a vítima, que apresentava traumatismo craniano, cortes, escoriações e dores abdominais. Ela foi levada ao Hospital de Base. As informações sobre a dinâmica do acidente e seu estado atual não foram divulgadas.



