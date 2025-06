Mulher é vítima de sequestro relâmpago e é feita refém na Asa Norte, em Brasília

Na Asa Norte, em Brasília, uma mulher de 30 anos foi abordada por dois jovens ao estacionar, resultando em um roubo seguido de sequestro. Os criminosos a mantiveram refém por cerca de duas horas, usando seu cartão de crédito para comprar bebidas antes de abandoná-la na região do Boqueirão, próximo ao Itapoã. Apesar do trauma, ela conseguiu enviar sua localização a familiares e pedir socorro após ser libertada. A polícia investiga o caso, utilizando imagens de câmeras de segurança para tentar identificar os suspeitos.



