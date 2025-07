Mulher escala cabine de caminhão e furta celular

Uma mulher foi flagrada furtando um celular de um caminhão em Planaltina (DF), no bairro Buritis 4. O crime ocorreu por volta das 15h enquanto trabalhadores descarregavam o veículo. A suspeita, usando uma bicicleta, a utilizou como escada para alcançar a cabine do caminhão. Após cometer o furto, ela fugiu rapidamente.



O proprietário só percebeu a ausência do celular, que estava sendo carregado por um powerbank, após a ação. A ocorrência foi registrada na delegacia local de Planaltina e a polícia busca identificar a autora do crime. Denúncias anônimas podem ser feitas pelo 197.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!