Mulher morre em acidente envolvendo moto e cavalo na Cidade Estrutural (DF)

Um acidente envolvendo uma motociclista e um cavalo resultou na morte de uma mulher de 37 anos. O incidente ocorreu na Estrutural, sentido Ceilândia e Vicente Pires. Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, a vítima apresentava ferimentos graves e não resistiu após manobras realizadas por aproximadamente uma hora. Uma equipe do SAMU também esteve presente para apoio. As faixas foram interditadas devido à ocorrência.



