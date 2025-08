Mulher reage a assalto no Cruzeiro Velho (DF) com gritos de socorro

Uma mulher foi abordada por um homem em uma bicicleta na quadra 12 do Cruzeiro Velho (DF) enquanto chegava em casa. O homem anunciou o assalto e a mulher começou a gritar pedindo ajuda. O criminoso fugiu assustado pelos gritos.



A tentativa de roubo aconteceu por volta das 7 horas da manhã de quinta-feira (31). Moradores da área reclamam da insegurança e pedem maior policiamento. A polícia está buscando informações sobre o autor do crime e recomenda que não haja reações durante situações semelhantes.



