Mulher tem moto roubada em praça de Águas Claras por assaltante armado

Uma mulher teve a moto roubada enquanto aguardava trabalho para aplicativo de entregas em Águas Claras. Um homem armado se aproximou e exigiu a chave do veículo. Câmeras de segurança registraram momento em que o homem aborda a vítima e sai rapidamente do local. A motocicleta e o assaltante ainda não foram localizados. Informações podem ser direcionadas à 21ª Delegacia de Polícia. A área, que já enfrenta problemas de segurança, é um ponto de preocupação para os moradores.



